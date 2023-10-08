‘Önce o saldırdı’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de yaşanan olayda kıskançlık krizine giren Hüdaverdi Diksoy, yol ortasında eşini darp etti. Mahkemeye çıkarılan Diksoy, “O bana saldırdı, hatta ısırdı” diyerek kendini savundu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 6 Ekim 2023 tarihinde saat 19.45 sıralarında Geçitkale’de, umumi bir yer olan asfalt yol içerisinde, kendini aldattığını düşündüğü eşinin vücudunun muhtelif yerlerine bir çok kez vurmak sureti ile darp ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “Obana saldırdı, hatta ısırdı” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.