Endişeleri var

Sağlık Üst Komitesi’nin Coronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar uyarında Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler, günü birlik gidiş gelişlerde evleri yerine karantina otellerinde kalıyor.

Bu uygulamadan şikâyetçi olan ve geçtiğimiz haftalarda karantina şartlarının kötü olduğunu savunarak, eylem yapan işçilerin sorunları giderek büyüyor.

Güneyde çalışan işçilerden biri olan Mustafa Şefki, son 3 haftadır karantina merkezi olarak kullanılan öğrenci yurdunda mültecilerle birlikte kaldıklarını ifade ederek, dün bir kişinin Coronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şefki, isyan ederek, “Burada kalan güneyin emekçilerinin birinde Covid-19 çıkarsa sorumluları KKTC makamlarıdır” ifadesini kullandı. Mustafa Şefki, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti: Gazimağusa bölgesinde üç haftadır kaldığımız karantina yurdunda mülteciler de vardır. Mültecilerle aynı yerde kalmamızdan dolayı yaşadığımız korku sonunda oldu. Sabah saat 06. 20 sularında Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans gelerek yüksek ateş ve Corona teşhisi ile aramızdan bir mülteciyi aldı. Burada kalan güneyin emekçilerinin birinde Covid-19 çıkarsa sorumluları KKTC makamlarıdır.”