Gözler Meclis’te

Ömer KADİROĞLU

İsim değişikliğine gidilerek KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti olması yönündeki açıklamalar vatandaşların da ilgisini çekti.

Diyalog’a konuşan vatandaşların bir kısmı “isim değişikliği olacaksa olsun ama bunun ne tür faydalarının olacağı halka şeffaf bir şekilde açıklansın” dedi. Vatandaşlar, bu konunun öncelikle Meclis’te ele alınmasının önemine de dikkat çekti.

Son 60 yılda; Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi, Kıbrıs Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve en sonunda KKTC isimleriyle kendi kendini yöneten Kıbrıslı Türklerin, bu kez Kıbrıs Türk Devleti adıyla adadaki varlığını güçlendirmesi ve bu adımın Kıbrıs sorununun çözümüne engel teşkil etmemesi hedefleniyor.



Ne dediler?..

Salahi Zeki

“Devletin adının değiştirilerek KKTC yerine Kıbrıs Türk Devleti olması konuşuluyor. Bunun olması halinde iyi bir şey olacaksa olsun. Büyüklerimiz böyle düşünmüşse mutlaka iyi olacaktır. Meclisin bu konuda nasıl bir karar alacağını göreceğiz. Öte yandan anayasa değişikliğine de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü anayasanın bu günün şartlarında yetersiz kaldığı aşikardır.”

Ratip Beyaz

“Bu konuda biz ne söylersek söyleyelim siyasiler yine istediğini uygulayacaktır. Bizlere etraflı açıklama yapmalarını beliyoruz. Ancak anayasamızdaki bazı maddelerin değişmesi gerekiyor; çünkü çok eski yasalar vardır. Günümüz şartlarında anayasanın değiştirilmesi gerektiği inancındayım.”

Derviş Çobanoğlu

“Bir farklılık olacaksa ki olacağını sanmıyorum isim değişikliği düşünülebilir. Kıbrıs Türk Devleti ismi ile ilgili pek bir yorum yapamayacağım ancak bu memlekette anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Bazı maddeler çok eskidir ve bazı konularda da çok haklar tanıyor. Mesela ülkedeki sendikalara mevcut anayasa çok hak tanıyor ve sürekli politika yapıyorlar. Anayasada bir değişiklik yapılacaksa onay verip vermeyeceğime içeriğini gördükten sonra karar vereceğim.”

Ahmet İçten

“Yıllardır KKTC’yi tanıtmaya çalışıyoruz ve şimdi bunu başaramadan ismini mi değiştireceğiz? Mevcut anayasada mutlaka eksiklikler vardır ve bu eksikliklerin giderilmesi için değişiklik yapılması gerekiyor. Halkın yararına olacak değişiklikler yapılarak bizleri daha güzel günlere götürebilirler.”

Uzay İçten

“Neden devletin isminin değiştirilmek istendiği, Kıbrıs halkı için nasıl avantajlar sağlayacağı konularında şeffaf bir şekilde açıklama yapılırsa ona göre karar verebiliriz. Anayasa değişikliği de gündeme gelirse halkın yararına olacaksa tabi ki evet diyeceğim ama onun da şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiği inancındayım. Meclis bakalım ne yapacak , bekleyip göreceğiz.”

Osman Kasnakoğlu

“Devletin adının değiştirilmesi gündeme geldi ve ben bunun nedenini gerçekten çok merak ediyorum. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kalması taraftarıyım. Mevcut anayasada değişikliğe ihtiyaç vardır. Bir değişiklik yapılarak referanduma sunulursa içeriğini gördükten sonra karar vereceğim.”

Ferdi Sağlam

“Kıbrıs Türk Devleti adı bence iyi olacaktır. Bu değişiklikle daha güzel şeylerle karşılaşabiliriz. Öte yandan anayasada da değişiklik yapılmalıdır. Mevcut anayasadaki eksikliklerin giderilmesi için adım atılması gerekiyor hatta en önemlisi tepeden tırnağa bu ülkede her şeyin değişmesine ihtiyaç vardır.”

İlker Canbulat

“Bizim birçok sorunumuz var ve önce bunları çözmemiz gerekiyor. Kabul edilebilir bir devlet yapısı oluştuktan sonra isim konulabilir ancak şu an için kabul edilebilir bir devlet yapımız olmadığı düşüncesindeyim. Anayasa değişikliği gündeme gelirse tavrım Kıbrıs Türk halkı gibi olur.”

Ali Kofalı

“Benim isim değişikliği konusunda pek bir yorumum olmaz. Buna ülkeyi idare edenler karar verecek. Yararlarını bizlere açıklamaları iyi olur. Anayasa değişikliğine de ihtiyacımız vardır, çünkü mevcut anayasamız bazı noktalarda yetersiz kalıyor.”

Cuma Günal

“40 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşasın dedik, bir şey olmadı bir de Kıbrıs Türk Devleti diyelim bakalım ne olacak. KKTC’nin tanınması zaten gündemdeyken bu isim değişikliği daha iyi olabilir. Anayasa değişikliğine de onay veririm, çünkü mevcut anayasa bazı noktalarda yetersiz kalıyor. Bugün bir asgari ücretli bürüt 18 bin lira alıyorsa onun seçerek meclise gönderdiği vekil 100 bin lira alıyorsa yasaların değişmesi gerekiyor.”