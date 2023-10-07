Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Yedidalga'da gece yarısı bir ağıldan kuzu çalan, başını kestikten sonra torbaya koyan ve olay yerinden ayrılırken, kendisini fark eden şahsı bıçakla yaralayan Pakistanlı Zanh Amir Javed, hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının daha öncede benzer bir suç işlediği belirtildi.

Olguları aktaran polis, zanlının 29 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında I.T.’ye ait ağıla girdiğini, 43 kilo ağırlığındaki kuzuyu boğazını kesip, çaldıktan sonra tasarrufundaki torbaya koyarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının torbayla yolda yürürken, I.T.’nin koşmuşu ve sera sahibi olan Umut Şen tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, Şen’in zanlının seradan bir şey çaldığını düşünerek, taşıdığı şeyin ne olduğunu sorduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının bu esnada tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Şen’e saldırdığını, sol elinden yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının çaldığı kuzuyu olay yerine atarak, kaçtığını ifade etti.

Polis memuru, olayın ardından soruşturma başlatıldığını, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, 6 bin lira değerindeki kuzunun ve bıçağın emare alındığını, zanlının evinde yapılan aramada çaldığı kuzuyu sarmış olduğu naylon poşete benzeri iki adet poşet ile olay esnasında giydiği düşünülen kanlı çizmeler ve kıyafet bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023, 10:12