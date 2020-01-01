Haklar korunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olarak sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmekte kararlı olduğunu vurguladı. Akar, “Kıbrıs’ta oldubittiye izin vermeyiz” dedi

Akar, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

"KKTC'de Geçitkale'ye Türk İHA/SİHA'ları yerleştirildi. Buradaki son durum nedir?" sorusu üzerine Akar, "Burada olaylara bir bütün halinde bakmamız lazım. Bir konuyu alarak bundan birtakım çıkarımlar yaparsak bizi yanlışa götürebilir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bir tarafta kendi hakkımızı, hukukumuzu, diğer tarafta da Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız" diye konuştu.

Akar, Türkiye'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta herhangi bir şekilde oldubittiye izin vermeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz, komşularımızın toprak bütünlüğüne, sınırlara, hakka hukuka, uluslararası hukuka saygılıyız. İyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Biz barış, huzur, iyi komşuluk ilişkileri içinde ilişkilerimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Fakat hiçbir şekilde birtakım oldubittilerle hakkımızın, hukukumuzun elimizden alınmasına rıza göstermeyeceğimizi belirtiyoruz. Çok kez ifade edildi bu, biz oradaki zenginliklerin de ister denizde ister karada ne varsa hakça paylaşımını istiyoruz. Bunların oradaki taraflarca oturulup konuşulup... Hatta temmuz ayında Sayın Akıncı tarafından bu konu gündeme getirildi fakat maalesef bu muhataplarımız tarafından kabul görmedi. Ve dolayısıyla bu oradaki hakkın hukukun tek taraflı olarak kullanılmasını düşünüyorlarsa, bu çok yanlış. Bunun mümkün olmadığını belirtmek istiyorum. Biz burada bize düşen görev neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz, bir an önce oradaki tarafların bizim garantörlüğümüze saygı göstermelerini bekliyoruz."

Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Akar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olarak sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin barış, dostluk, hakça paylaşım ve bölüşüm ile uluslararası hukuka riayet istediğinin altını çizdi.

"Ben yaptım oldu veya 'Beni şu ülkeler destekliyor, benim arkamda şunlar var' şeklinde bir yaklaşımla oradaki hakkı, hukuku çiğnemeye kalkarlarsa bunan yanlış olduğunu ifade ediyoruz" diyen Akar, Türkiye'nin oldubittiye izin vermeyeceğini kaydetti.

Akar, "Yunanistan Başbakanı bu konuda 'Gerekirse Lahey'e gideriz' dedi. Bu konuda düşünceniz nedir?" sorusuna "Uluslararası ortamda, çerçevede herkesin kendi hakkını kullanması hakkıdır" yanıtını verdi.