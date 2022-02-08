Üzücü tablo

KKTC’de son 24 saatte Covid-19’dan 5 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 16 bin 601 test sonucunda 432 pozitif vakaya rastlandı, 639 kişi ise taburcu edildi.

Açıklamaya göre, vakalardan 192 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 152 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 5 kişi Lefke bölgesinden tespit edildi.

Tedavisi devam eden 4 bin 673 vakanın 58’i Pandemi Merkezi’nde, 7’si ise yoğun bakımda bulunuyor.

7 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün Yapılan Test Sayısı: 16.601

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 432

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 432

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 639

Dün Kaybedilen Hasta: 5

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.468.618

Toplam Vaka Sayısı: 58.830

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.977

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4673

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4608

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı: 1709

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 436

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3741

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 123417

Güney Kıbrıs'ta 4 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta 4 kişinin Covid-19'dan öldüğü dün yapılan 139 bin 885 testle 3 bin 374 yeni vaka saptandı.

Ölenlerin ikisinin 40 ve 79 yaşlarında erkek, ikisinin ise 47 ve 89 yaşlarında kadın olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 274 bin 979'a, toplam can kayıplarının 749'a yükseldiğini açıkladı.

63'ü yoğun bakımda olmak üzere 233 kişi hastanede tedavi görüyor.