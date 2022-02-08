Gerçekleri görün!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) yetkililerini, “tarihin kalıntısı olan federasyon modeline vurgu yapmayı bir kenara bırakarak, Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve adadaki gerçekleri görmeye” davet etti.

Yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’nın bugün bir gazeteye verdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) destekleyen demeci, “yanlı ve son derece talihsiz” olarak niteleyerek, bunun şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, Nava’nın demecinde “iki Devletli çözümün kabul edilebilir olmadığını, AB’nin Kıbrıs sorununun siyasi eşitliği temel alan iki-toplumlu, iki-bölgeli bir federasyon temelinde ve BM çerçevesinde kapsamlı bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürdüğünü” ifade etmesinin, AB yetkililerinin adadaki gerçekleri halen idrak edemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekildi.

“AB Kıbrıs konusunda tarafını seçmiştir”

“AB yetkilisinin açıklamalarının Birliğin GKRY’ne koşulsuz desteğinin ispatıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

“Geriye dönüşü olmayan bu hata ile Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda tarafını seçmiştir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs meselesinin çözümüne yorum yapması ve hüküm vermesinin hiçbir ahlaki veya yasal yönü bulunmamaktadır.

50 yılı aşkın süre müzakere edilen “iki-toplumlu, iki-bölgeli federasyon modeli” Crans Montana’da sona ermiştir. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısında, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılabilmesini teminen, adada var olan gerçeklere ve iki tarafın işbirliğine dayanan iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme varmak amacıyla ortaya koyduğu yeni vizyonunu ileriye götürmeye kararlıdır.

Kıbrıs Türk Halkının egemen eşit varlığını görmezden gelmeye devam eden Avrupa Birliği yetkililerini, tarihin kalıntısı olan federasyon modeline vurgu yapmayı bir kenara bırakarak, Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve Ada’daki gerçekleri görmeye davet ediyoruz.”

Rum tarafına KKTC’den işbirliği teklifi

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın göçmenlerle ilgili KKTC ile Türkiye’ye yönelik suçlamalarının kabul edilmez olduğuna vurgu yaparak, düzensiz göç konusunda Rum tarafı ile işbirliği tesis edilmesine yönelik önerisini yineledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin adayı ilgilendiren konularda Rum tarafı ile işbirliğine olumlu baktığı belirtilerek, uluslararası bir olgu olan düzensiz göç konusunda da Rum tarafıyla işbirliği tesis edilmesine yönelik bir öneri sunduğu anımsatıldı.

Rum tarafının yapılan tüm işbirliği önerilerini elinin tersiyle ittiğinin ve KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti alyhine mesnetsiz iddialarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Bahse konu mesnetsiz iddiaların son örneği, Fransa’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği İçişleri Bakanları gayrı resmi toplantısı sırasında GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nouris’in konuşmasıdır. AB üyeliğini istismar etmeyi bir alışkanlık haline getiren GKRY ve Yunanistan’ın göçmenlere yönelik, ölümlerin yaşanmasına dahi varan, insanlık dışı uygulamalarını örtbas etmek için ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik suçlamaları kabul edilemezdir” denildi.

Yunan sahil güvenliğinin, ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenleri denizde geri püskürttüğünün ve göçmenlerin Türk Sahil Güvenliğince kurtarıldığının defalarca basında yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, “Benzer şekilde, GKRY’nin göçmenleri engellemesi nedeniyle bir kişinin denizde kaybolduğu Ocak 2022’de yayınlanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin BM Barış Gücü raporunda da yer aldığı bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, KKTC’nin, her zaman olduğu gibi, yapıcı ve diyaloğa açık olduğu vurgulanarak, düzensiz göç konusundaki işbirliği önerisi yinelendi.