Rum turizmi zorda

Güney Kıbrıs’ta tatil yapan İngiliz turistlerin, İngiltere Hükümeti’nin Güney Kıbrıs’tan gidecek olanlara 14 günlük karantina uygulanması kararı almasının ardından, ‘çok hızlı bir şekilde’ ülkelerine döndükleri bildirildi.

Turistlerin, karantina uygulamasının bugünden itibaren başlayacağını dikkate alarak, dün akşam saatlerine kadar dönüş için sıraya girdiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, binlerce İngiliz’in de önümüzdeki haftalara yönelik rezervasyonları iptal ettiğini haber verdi.

Gazete, bu durumun zaten iyi gitmeyen turizm faaliyetlerine yeni bir darbe vurduğunu kaydetti.

Yeni önlemler yolda

Bu arada Güney Kıbrıs’ın Covid-19 pandemisi nedeniyle yarın yeni tedbirleri açıklayacağı bildirildi.

Fieleftheros gazetesi “Yeni Kısıtlamalara Gidiyoruz… Sağlık Bakanı Pazartesi Sabahı Bilim Kurulu Üyeleriyle Görüşüp, Kararlar İçin Bakanlar Kurulu’na Gidecek” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün, her gün çıkan yüksek sayıdaki yeni vakalar ve yükseliş eğiliminin, hükümeti yeni tedbirler almaya götürdüğünü yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Koınstandinos Yoannu’nun, yarın Rum Bilim Kurulu üyeleriyle görüşeceğini ve Rum Bakanlar Kurulu’na yeni kısıtlayıcı tedbirleri sunacağını kaydetti.