Suriyeli Yazan’ı  ihbar yakalattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik Şube ekipleri, bir alışveriş merkezinin park yerinde, kiralık araçta yaptığı arama sonucunda 11 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu Yazan Abour Shaar, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemeye olayla ilgili olguları aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten,

30 Ekim 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bir ihbar aldıklarını ve saat 23.20’de zanlının, bir alışveriş merkezinin park yerinde kiralık araç içerisinde tespit edildiğini söyledi.

3 gün tutukluluk verildi

Araçta yapılan arama sonucu 11 gram uyuşturucu madde bulduklarını aktaran Üreten, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.