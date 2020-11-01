22 günde 44 bin ziyaretçi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs'ta 1974'ten beri yerleşim ve iskâna kapalı tutulan Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi 8 Ekim tarihinden beri halkın kullanımına açıldı. Bu bağlamda Maraş’ın açılan kısmına vatandaşlar ve ülkemizde yaşayan yabancılar yoğun bir ilgi gösteriyor. Maraş’ı açıldığı günden 30 Ekim 2020 tarihine kadar ziyaret eden toplam kişi sayısı 44 bin 378’e ulaştı. 46 yıldır kapalı olan ve “Hayalet Şehir” olarak adlandırılan Maraş bölgesine halkın ziyaretleri devam ederken ziyaretlerin haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılabileceği bildiriliyor. Girişlerin kontrollü yapıldığı Maraş bölgesinde tutulan kayıtlara göre; en kalabalık ziyaretler 6 bin 909 kişi ile 11-10-2020, 6 bin 258 kişi ile 18-10-2020 ve 6 bin 232 kişi ile 25-10-2020 tarihinde kaydedildi.