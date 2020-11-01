Tecavüz suçlarına müebbet hapis

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki uygulamaları örnek alan Güney Kıbrıs’ın bundan böyle, tecavüz suçu işleyenleri müebbet hapislikle yargılayacağı bildirildi.

Alitiha gazetesi, Rum Meclisi’nde oy birliğiyle onaylanan ve Ceza Yasası’nda değişikliğin yolunu açan yasanın, AKEL Milletvekili Aristos Damianu tarafından AKEL adına sunulduğunu yazdı.

Gazete, cezanın sadece kadınlara değil, erkeklere ve LGBTİ bireylere tecavüzü de kapsadığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta kendi öz çocuğuna dahi tecavüz olaylarının yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, KKTC Meclisi’nin, güneydekine benzer bir yasa çalışması başlatmasını bekliyor.