Rum Yönetimi ekip sayısı arttırdı

Rum hükümeti, Güney Kıbrıs’ın turizminde önemli yer tutan İngiliz turist akışını yeniden sağlamak amacıyla Ağustos ayından itibaren İngiltere’den gelişlere yeşil ışık yakma kararı alırken, yolculardan PCR testi talep edilmesinin gelecek turist sayısını olumsuz etkileyeceği bildirildi.

Politis gazetesi; “Test İngilizlere ve Turizmcilere Engel – Temmuz Ayından Sonra Ağustos’un Da Kaybedilmesi Tehlikesi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle ağır darbe alan Güney Kıbrıs turizminin, İngiltere’den gelecek yolculardan ülkelerinde yapılmış PCR testi istenmesiyle daha da ağır bir darbe alabileceğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin 1 Ağustos tarihinden itibaren İngiltere’den gelecek yolcuları kabul etme kararı aldığını ancak bunu, gelecek olanların ülkelerinde Korona testi yaptırmaları şartına bağladığını belirterek, İngiltere’de bu testin maliyetinin 200 sterlin olmasından ötürü, Güney Kıbrıs’a turist olarak gitmeyi düşünen birçok İngiliz’in, bu planlarından vazgeçeceklerinin düşünüldüğünü kaydetti.

Güney Kıbrıs havaalanlarında Korona testinin fiyatının 60 Euro olduğunu ancak İngilizlerin bundan faydalanamayacaklarını vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’taki otellerin sadece yüzde 10’unun açılmasının ise durumun ne kadar kötü olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hali hazırda otellerdeki doluluk oranlarının da beklenin altında olduğunu vurgulayan gazete, Temmuz ayının turizm açısından kaybedilmiş olmasının akabinde Ağustos’un da kaybedilme tehlikesi altında bulunduğunu vurguladı.

Bakan açıkladı

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, havaalanlarına gelişlerde toplu test uygulamasına geçilmesinin gündemde olduğunu, bu uygulamanın havaalanlarında günde bin 500 test yapılabilmesine imkan sağlayacağını açıkladı.

Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Yoannu, Yunanistan ve ABD’de kullanılan yöntemin, belli sayıdaki insandan, örneğin beş kişiden alınan örneklerin birleştirilerek PCR testine tabi tutulması, pozitif çıkması durumunda söz konusu beş kişiye ayrı ayrı testler yapılması şeklinde olduğunu belirterek, gruplandırma şeklinde yapılan testlerin günde bin 500 test yapılması imkanını yaratacağını ve test maliyetinde büyük azalma getireceğini vurguladı.

Yoannu, toplantıda KKTC ile sınır kapılarından geçişler ve Türkiye’deki durumun da ele alındığını, AB’nin ve uzmanların, Türkiye’nin “C” kategorisinde bulunduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek, KKTC’den geçişlerdeki uygulamanın değişmesinin şu anda söz konusu olmadığını ifade etti.

Yoannu ayrıca, “Ledra Yolu”nun (Lokmacı Sınır Kapısı) açılması konusunda da herhangi bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.