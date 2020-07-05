Esnaf eve kapandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısı bölgede karşılıklı geçişlerin başladığı 2004 yılından bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Coronavirüs salgını nedeniyle Lokmacı kapısının kapanmasının ardından ülkeye turist akışının tamamen durması esnafı iflas noktasına getirdi.

Günlerce tek kuruşluk satış yapamayan bazı işyerlerinin kepenk indirdiği görülürken; açık kalanlar, önlem alınmaması halinde kendilerinin de aynı yolu izleyeceğini söylüyor. Hükümet yetkililerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ederek, yaşanan sıkıntıyı anlatan Arasta esnafı “Bu ülkede turizm olmazsa hayat da olmaz” diyor

Ne dediler…?

Erdoğan Peynirci

“Arasta bölgesinde 1972 yılından beri esnafım. Korona Virüs salgını nedeniyle kapattığımız iş yerlerimizi tekrardan açtık ve bir süredir hizmet veriyoruz. Kapalılık süreci sonrasında dükkânlarımızı açtığımız günden bu yana hiç iş yok. Kara, hava ve deniz kapılarının kapalı olması nedeniyle Türkiye’den gelen, turist ve güneyden gelen hiç kimse olmadığı için işlerimiz olumsuz yönde etkileniyor. İç piyasadan tanıdıklarımız gelip alışveriş yapar. Kazancımız o kadar düştü ki elektrik bile yakamıyoruz. Ne elektrik ne de kira borcunu ödeyebilecek bir gücüm yoktur. Kazandığımızla sadece personelimizi ödüyoruz. Personelimizin aç kalmaması için kapalı olduğum sürede de personellerime ödeme yaptım ancak bu saatten sonra cebimizde olan da tükendi. Bizim Arasta bölgesine pek fazla yerli halk gelmiyor.”

Cemaliye Bağcıoğluları

“Arasta bölgesinde durumlar çok çok kötü. Biz burada tarihi bir bölgede olduğumuz için turist ve güneyden gelenler tarafından tercih ediliyorduk. Yerli halk buraya pek fazla gelmediği için de büyük çoğunlukta dükkânlar kapalı durumdadır. Ayakta durmakta artık zorlanıyoruz. Dükkânımıza gelen çok az müşterimiz var ve onların da alım güçleri düştü. Daha önce 6 kişi çalışıyorduk şu anda 2 kişi çalışmak zorundayız. Lokmacı Sınır Kapısının açılması ile bir nebze de olsa işlerimiz açıldı. İçerisinde bulunduğumuz durumda en fazla 2 ay daha dayanabiliriz. Bütün gün dükkânımızı açıyoruz ancak oturuyoruz iş yok. Daha fazlasına gücümüz kalmadı.”

Sedat Reis

“20 yıldır Arasta bölgesindeyim. Korona virüs nedeniyle dükkânlar kapanmıştı ve bir süre önce yeniden açılarak hizmet vermeye başladık. Dükkânlar açıldı ancak Arasta bölgesinde maalesef kimse yok. İşlerimiz çok düştü ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçtiğimiz yıl böyle zamanlarda buralarda çok büyük bir kalabalık yaşanıyordu ancak bu yıl salgın nedeniyle ülkede turist, öğrenci ve güneyden geçiş olmadığı için işlerimiz bitti. Ekonomi her geçen gün çok kötüye gidiyor.”

Hatice Özerlat

“40 yıldır Arasta’da esnafım. Burası turistin gelip de geçmeyeceği bir sokak değildir. Burada hediyelik ve turistik eşya ağırlıklı olduğu özellikle de tarihi bir bölge olduğu için turistlerin uğrak noktalarından biridir. Turist olduğu sürece herkes bu durumdan memnundu ancak salgın nedeniyle hava, deniz ve kara yollarıyla Kıbrıs’ın kuzeyine geçişler kapalı olduğu için büyük sıkıntılar yaşadık. Üç aylık kapalılık sürecimizin ardından dükkânlarımızı açtık ancak o günden bu yana gelirlerimiz giderlerimizi hiçbir şekilde karşılamıyor. Dükkânım için Vakıflar İdaresine 3 Bin lira kira ödüyorum ancak açıldığımız günden bu yana 3 bin liralık satış yapmadık. Böylesi bir durumda açmamak daha mantıklı geliyor. Dükkânımızı açtığımız için elektrik, kira, sigorta giderlerimiz var. En fazla 3-4 ay bu durumda gidebiliriz daha fazlasını kaldıramayız”

Samet Kölgesiz

“Korona virüs nedeniyle kapattığımız dükkânlarımızı yeniden açtık ve açtığımız günden bu yana pek bir iş yaptığımız söylenemez. Bu bölgede turist ve güneyden geçen Rumlar üzerinden bir ekonomisi vardı ve hem uçuşlar hem de sınırlar kapalı olduğu için işlerimiz dibe vurdu. Bu süreç böyle devam ederse bu bölgedeki esnaf çok fazla dayanamaz. Sürecin seyri böyle düşük devam ederse en fazla 3-4 ay dayanabiliriz. Buraya şu anca kendi çevremiz olanlar gelip alışveriş yapıyor. İçerisinde bulunduğumuz pozisyonda gelirler giderlerimizi karşılamıyor. İnanın ki dükkânımızı açıyoruz ancak müşteri gelirse ışıkları açıyoruz. Durumlar çok kötü.”

İlkin Cabacaba

“Arasta bölgesinde 60 yıldır esnafım. Korna virüs salgını nedeniyle kapattığımız iş yerlerimizi tekrardan açtık ancak işlerimiz çok düşük. Öğrenciler gitti, turist gelmiyor ne yazık ki işlerimiz büyük bir darbe aldı. Umarım en kısa zamanda işlerimiz normale döner. İşlerimizde yüzde 80 düşüş yaşandı. Kazancımız dükkan giderlerimizi değil sadece elektrik giderimizi bile karşılamıyor. Bu yılın böyle geçeceği görünüyor bu nedenle beklentimiz 2021 yılına kaldı…”