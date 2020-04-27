138 milyon hazır

Çiğdem AYDIN

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Coronavirüs’ün olumsuz etkilerine karşın maaş ödemelerinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını söyledi.

Diyalog’a konuşan Bakan Amcaoğlu, maliyenin kasasında ödemeler için yeterli paranın bulunduğunu belirtti.

Kamu emeklisi 14 bin 11 kişiye 104 milyon tutarındaki maaş ödemesinin geçtiğimiz Cuma günü yapıldığını anlatan Amcaoğlu, yarın da 38 bin sigorta emeklisine 138 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Amcaoğlu; 15 bin 724 memur, 2 bin 701 işçi ve Belediye katkı payları ve Toprak Ürünleri Kurumu 175 milyon lira ödeneceğini belirterek, bu ödemenin 4 Mayıs’ta yapılacağını vurguladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “Bu kadar para maliyenin kasasında var mı? Eksilen miktar ne kadardır?eksilen miktarı nereden sağlayacaksınız?” şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:

“Kasamızda olmasaydı ödeyemezdik bu para kasamızda vardır. Eksilen bir miktar bu ay için yoktur fakat olsaydı da gereken ne ise yapılırdı.”

Amcaoğlu “Devletin piyasaya borcu var mı? Ne kadar? Nasıl bir ödeme planı düşünülüyor” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Devletin her ay ödemekle yükümlü olduğu reel sektör tarafı vardır şu anda borcumuz yok rutin ödemelerimizi yapıyoruz. 91 milyon TL iç piyasaya ilaç parası, taşımacılık ücreti, çiğ süt parası , temizlik çalışanları ödemeleri, hasta sevklerin bedelleri de dahil ödendi.”