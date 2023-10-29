Rumları uyardı

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Niyazi Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımından kaybedeceği bir şey olmadığını” söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre gazetecilerle Güney Lefkoşa’da çalışma yemeğine katılan Kızılyürek, tüm siyasi partileri, neden Kıbrıslı Türk adayları olmayacağı konusunda düşünmeye çağırırken, federasyon çözümünü Kıbrıslı Türk ve Rum AP milletvekilleriyle birlikte ileri götürerek daha iyi sonuçlar alınabileceğini kaydetti.

Habere göre Kızılyürek, KKTC’deki yetkililerin Kıbrıslı Türklerin AB’ye entegrasyonuyla ilgili polemiğine karşılık, “Bizim bunu teşvik etmemiz ve katılımı daha fazla kolaylaştırmamız gerekmez mi?” sorusunu yöneltti.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Merkez Bankası’nın 26 Nisan 2023’te, Güney Kıbrıs’ta ikamet etmeyen Kıbrıslı Türklerin de güneydeki bankalarda hesap açabileceğine dair genelge yayınlamış olmasına rağmen, bazı özel bankaların Kıbrıslı Türklerin hesap açma talebini reddettiğini ve Kızılyürek’in bu konuda açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Kızılyürek, açıklamasında bu konuyu Avrupa Komisyonu nezdinde gündeme getirdiğini ve AB’nin, bu genelgenin doğru şekilde uygulanmasının garanti altına alınması için ne gibi tedbirler alınabileceği sorusunu yönelttiğini kaydetti.