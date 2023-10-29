100’üncü yıl coşkusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak güçlü Türkiye’nin güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek olduğunu vurguladı.

Tatar, “Türk ulusunun gururu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilham kaynağı, yegane garantörümüz, kardeş devletimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yaşını hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetin; emperyalizme karşı duruşun, azmin, kararlılığın, fedakârlığın ve egemenliğin sembolü olduğunu kaydetti.

Üstel: Muazzam eser

Başbakan Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel mesajında, tarihte görülmemiş bir azmin, mücadelenin ve cesaretin sonucunda kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın bir tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yaşını şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten kutladığını belirtti.

Üstel, her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen başlatılan ve kazanılan istiklâl mücadelesinin ardından, Atatürk'ün “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” sözüne uygun olarak yaratılan muazzam eserin millete bırakılmış en büyük miras olduğunu kaydetti.