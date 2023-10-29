Ekipler işbaşında

İskele Belediyesi,1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine ve kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırladığı broşürleri dağıtmaya, halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı İskele ve 21 köyünde, Sağlık Birimi’nden ücretsiz evde sağlık hizmeti alan herkese hazırlanan broşürleri dağıtmaya devam eden Birim, İskele Merkezde de halka ulaşmak için önceki gün İskele Ecevit Meydanı’ndaki Cuma Pazarında da stant kurdu. Sağlık Birimi hemşireleri tarafından hazırlanan broşürler pazara gelenlere dağıtıldı.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri, stantlarını ziyaret ederek broşür alan vatandaşlara ücretsiz, tansiyon, şeker, nabız, kan ve oksijen ölçümü de yaptı.