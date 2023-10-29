Yoğun ilgi gördü

Pınarbaşı köyünde Dikmen Belediyesi ve Pınarbaşı Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali’nin ilk günü yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Festivalde ilk gün Dj Mert Durakoğlu, Halk Dansları ve modern dans gösterileri, Grup Frekans konseri ve gecenin sonunda Grup El Amor Latino ile Muhittin yangın konseri gerçekleşti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen festivalde buram buram Kıbrıs kokan çeşitli stantlarda satışlar yapıldı. Festivale katılanlar, sahne alan dansçılar ve sanatçılarla eğlenceli bir gece geçirdi. Geceye katkı koyanlara günün anısına teşekkür plaketleri verildi.