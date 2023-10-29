‘Kıbrıs Milli Dava’

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkı ile birlikte “Türkiye Yüzyılı”nda şüphesiz nice haklı başarılara imza atacaklarını kaydederek, “Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün de yüzyılıdır” dedi.

Feyzioğlu, 100 yıl önce “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesinde ve çevresinde bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı tesis etmek için mücadele ettiğini; dünyada demokrasi ve adaletin hakim kılınması için kararlılıkla, üstelik de çok zor bir coğrafyada, bir istikrar timsali olduğunu belirtti.

“Kıbrıs bizim için bir ‘mesele’ değil, ‘Milli Dava’dır diyen Feyzioğlu, “Çünkü meseleler zamanla yorar, milli davalar ise davaya inananları her daim güçlü ve kararlı kılar. Bizler dinlenmemek üzere yola çıktık. Yorulmak nedir bilmeyiz” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi kutlamaları Büyükelçi Feyzioğlu’nun saat 13.00’te BRTK televizyonunda yaptığı konuşmayla başladı.

Ne mutlu Türküm diyene

Büyükelçi Feyzioğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayarak, “Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.

Feyzioğlu, 100 yıldır coşkularını yürekten paylaşan, bayramlarını kendileriyle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına bir kez daha teşekkürlerini dile getirdi.

Büyükelçi Feyzioğlu, içinde bulunulan ve dünyanın art arda ortaya çıkan doğal ve doğal olmayan afetlerle sarsıldığı “dönüşüm çağı”nda birlik ve beraberliğin muhafazasının önemini vurguladı.

Çalışmaya devam edeceğiz

Feyzioğlu, konuşmasında, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının gururla idrak edildiği 2023 yılında tüm yıl boyu sürmesi planlanan 100’üncü yıl kutlamalarının planlandığını ancak şubat ayında yaşanılan deprem felaketiyle coşkunun hazin bir burukluğa büründüğünü ve bu felaketin acısının halen daha derin ve taze olduğunu kaydetti.

Depremde hayatını kaybeden tüm Türkiye ile KKTC vatandaşlarının ve Şampiyon Melekler Takımı’nın aziz hatıralarını bir kez daha yad eden Büyükelçi; başta aileleri ve yakınları olmak üzere tüm Türk milletine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.

Feyzioğlu, “Onların hatıralarını onurlandırmak ve vatanımızı daha güzel yarınlara taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Feyzioğlu, 100 yıl önce “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesinde ve çevresinde bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı tesis etmek için mücadele ettiğini anımsatarak, Türkiye’nin dünyada demokrasi ve adaletin hakim kılınması için kararlılıkla, üstelik de çok zor bir coğrafyada, bir istikrar timsali olmayı başardığının altını çizdi.

Feyzioğlu, konuşmasını “Ne Mutlu Türk’üm diyene” diyerek tamamladı.