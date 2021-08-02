Teller, yangından sonra koptu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Karşıyaka’daki yangının elektrik hatları nedeniyle çıkmadığını duyurdu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından KIB-TEK adına yapılan açıklamada Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun ‘yangının elektrik hatlarından meydana geldiğine’ dair iddiası reddedildi. KIB-TEK açıklamasında “Söz konusu yangın saat 12.30 civarında başlamış elektrik telleri de saat 13.08’de kopmuştur. Dolayısı ile yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı iddiasının doğru olmadığı, elektrik tellerinin kopmasının yangına sebep değil, yangının oluşturduğu sonuç olduğu ve yangın nedeni ile elektrik tellerinin koptuğu tespit edilmiştir” denildi.

Açıklama şöyle:

31.07.2021 tarihinde Karşıyaka köyünde çıkan yangının sebebinin elektrik telleri olduğu yönünde basında çıkan haberlere atfen aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. 31.07.2021 tarihinde saat 12.30 civarında Karşıyaka köyünün üst kısmında yangın çıkmıştır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak çıkan yangından ve yangının neden olduğu zarardan büyük üzüntü duyduğumuzu bildiririz. Söz konusu yangın saat 12.30 civarında başlamış elektrik telleri de saat 13.08’de kopmuştur. Dolayısı ile yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı iddiasının doğru olmadığı, elektrik tellerinin kopmasının yangına sebep değil, yangının oluşturduğu sonuç olduğu ve yangın nedeni ile elektrik tellerinin koptuğu tespit edilmiştir. Elektrik tellerinin kopma anını gösteren arıza kayıtları mevcuttur. Bölge saat 13.08’de hat kopması nedeni ile enerjisiz kalmış ve bu saate kadar bölgedeki elektrik sisteminde herhangi bir elektriksel arıza oluşmamıştır. Dolayısı ile çıkan yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı iddiası doğru değildir.