Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türkü için üç önemli dönüm noktasını kapsayan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dün resmi makamlar tarafından törenlerle kutlandı. Diyalog, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü nedeniyle vatandaşa günün anlam ve önemini sordu. Kimi vatandaş, 1 Ağustos tarihini şehitleri anma günü, bazıları ise Zafer Bayramı sandığını söyledi. Kimisi de sadece Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olduğunu hatırladı.

Günün anlam ve içeriğini tam olarak bilmediklerini fark eden vatandaşlar, tarihi olayların, geçmişin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, “Önemli günlerin, tarihi olayların gençler tarafından daha fazla bilinmesi ve öğrenilmesi için gerekli eğitim verilmelidir” dedi.



Ne dediler…?

Ferit Tatlıses

“Çoğu kişi önemli günler hakkında çok fazla bilgi sahibi değildir. Mesela ben 1 Ağustos tarihini sadece Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olarak biliyordum ama iki önemli tarihi daha barındırıyormuş. Herkes önemli günleri, tarihimizi bilmeli. Bu gibi önemli günlerin gençlere uzun uzun anlatılıp Kıbrıs Tarihi hakkında bilgiler daha fazla öğretilmelidir.”

Volkan Piskobulu

“1 Ağustos’ta önemli olaylar oldu ancak tam olarak ne olduklarını hatırlayamadım. İlk aklıma gelen Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluş yıldönümü olduğudur ancak bunun dışında bir şey hatırlayamadım. Kıbrıs için önemli günler vardır evet ancak çoğunluk bilmiyor ya da unutuyor. Bu gibi önemli durumların unutulmaması adına eğitim verilmelidir. Hayatımızın herhangi bir döneminde tarihi olayların ne kadar hatırlandığı veya hatırlatıldığı tartışılır bir durumdur.”

Tolga Kınacı

“Geçmişimizi iyi bilmeliyiz. Önemli konuların daha fazla hatırlatılması ve unutulmadan gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Daha fazla basın yoluyla ve çeşitli etkinliklerle hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu gibi önemli konuların gençler tarafından da bilinmesi için çalışılma yapılmalıdır.”

Miray Kartaloğlu

“1 Ağustos tarihinde gelişen önemli olaylar hakkında bilgim yoktu. Sizin hatırlatmanız ile TMT’nin, Güvenlik Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümleri olduğunu öğrenmiş oldum ancak inanın ki hiçbir bilgim yoktu. Tarihi geçmişimizin bilinmesi ve unutulmaması için daha iyi öğretilmeli, gençler tarafından araştırılmalı ve devlet tarafından gündemde tutulmalıdır.”

Kevser Perçinci

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanıyor. Bu tarihte bazı önemli olaylar da oldu ancak ne olduklarıyla ilgili bilgim yok. Sizin hatırlatmanız ile TMT’nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğunu hatırladım. Bu gibi önemli günlerin gençler tarafından daha fazla hatırlanması, bilinmesi ve öğrenilmesi adına daha fazla göz önünde tutulmalı ve hatırlatılmaları gerek.”

Senem Eskidemir

“1 Ağustos Şehitleri anma haftası olarak aklımda kalmıştı. Tam olarak hatırlamıyorum ancak önemli bir gün olduğunu biliyordum. Sizin hatırlatmanız ile TMT’nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğu aklıma geldi. Bu tarihlerin unutulmaması adına çalışma yapılmalıdır. Gelecek nesiller geçmişimizi, tarihimizi bilmelidir. 30 Ağustos, 20 Temmuz, 15 Kasım gibi günlerde büyük törenler yapılıyor ancak bazı önemli günler daha sıradan tutulduğu için unutabiliyoruz.”

Gülsün Gökaşan

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanıyor ancak bu tarihte gelişen tarihi olayları hatırlayamadım. Sizin hatırlatmanız ile TMT’nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğu aklıma geldi. Bu konuların unutulmaması adına daha fazla gündemde tutulması ve büyüklerimizin bu önemli günleri yeni nesillere daha fazla öğretmesi gerekiyor.”

Melisa Günal

“1 Ağustos tarihinin önemli bir gün olduğunu biliyordum ama tam olarak neyi kapsadığı konusunda bilgim yoktu. Sizin hatırlatmanız ile TMT’nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğunu öğrendim. İnanın ki bu önemli günleri bilmiyordum. Bu üç önemli günü unutmamak adına daha fazla Kıbrıs Tarihi okuyacağım. Dedem yüzbaşıydı ancak onu göremedim. Belki anılarını dinleme şansım olsaydı bu önemli günleri de biliyor olacaktım. Bu gibi önemli günlerin unutulmaması adına daha fazla büyüklerimizin bizlere anlatması gerekiyor.”

Bilşen İbrahim

“1 Ağustos’u emin olmamakla beraber Zafer Bayramı olarak anımsıyordum, gerçekten bilmiyordum ancak sizin söylemenizle TMT’nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğu öğrendim. Bu gibi önemli günlerin unutulmaması veya bilinmesi adına daha fazla sosyal medya veya basında yer alması ve insanlara hatırlatılıp öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki okullarda eminim ki öğretiliyordur ancak ben İngiltere’de yaşadığım için çok fazla bilgi sahibi değildim.”

Zeki Pehlivan

“1 Ağustos tarihinin önemi hakkında bilgi sahibi değildim. Sizin söylemenizle birlikte TMT’nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri ve Kıbrıs’ın fethinin yıl dönümü olduğu öğrenmiş oldum. Bu bir eksikliktir evet ancak daha fazla bu gibi önemli günlerin hatırlatılması gerek. Basın yoluyla ve sosyal medya üzerinden bu önemli günlerin daha fazla hatırlatılması ve ne olduklarının anlatılması faydalı olacaktır.”



Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 11:47