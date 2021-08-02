İtfaiye zorlanıyor

Ömer KADİROĞLU

Geçitkale- Mallıdağ arasında dün sabah erken saatlerde meydana gelen yangın bölgede paniğe neden oldu. Henüz tespit edilemeyen bir sebepten meydana gelen yangın sonucu makilik bitki örtüsü, selvi ile yabani zeytin ağaçları ve bir şahsa ait bahçe evinde bulunan çocuk oyun evi yanarak zarar gördü. Sabahın erken saatlerinde başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak şiddetli rüzgârın etkisi ile yangın dün öğle saatlerinde yeniden harekete geçti. Söndürülen alanda yeniden başlayan yangın ekipleri de seferber etti.

Polisten verilen bilgiye göre; yangın saat 05.00 sıralarında, Geçitkale - Mallıdağ arasında meydana geldi. Tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu makilik alan ve içerisinde bulunan 150 adet selvi ile yabani zeytin ağaçları ve bir şahsa ait bahçe evinde bulunan çocuk oyun evi yanarak zarar gördü.

Ekipler seferber oldu

Bu arada Gazimağusa ilçesinde bulunan Arıdamı köyünün batı kısmındaki arazide de yangın çıktı.

Saat 13.00 sıralarında başlayan yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Geçitkale Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve traktörler ile müdahale edildi. Yangın çevresi emniyete alındı, bazı noktalarda kontrollü bir şekilde yanmalar devam etti. Geç saatlere kadar söndürme ve soğutma çalışmaları sürdü.

Yangında 70 dönümlük makilik alan ve anız yandı.