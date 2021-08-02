Yeniden uyarıyoruz !

Ömer KADİROĞLU- Abdullah SUİÇMEZ

Karşıyaka’da meydana gelen ve büyük korku yaratan yangının elektrik trafosundan kaynaklandığı iddiası tartışılırken, gözler Lefkoşa’daki elektrik trafosuna çevrildi. Hava sıcaklıklarının arttığı, yangın riskinin yükseldiği son günlerde Merkezi Cezaevi’nin yanında bulunan Lefkoşa Elektrik Trafosunun iç ve dış kısmında bulunan kuru otlar ve atıklar tehlike yaratıyor.

Trafo merkezinin vahim durumu daha önce ‘Kırmızı alarm’ başlığıyla Diyalog’un manşetinde yer aldı ancak yetkililer gerekli adımları atmadı.

Gerekli adımların atılmamasındaki sebebin ise duyarsızlık olduğu savunuldu. Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Lefkoşa Bölge Amirinin uyarıldığını ancak gerekli adımı atmadığını söyledi.

Büyükyılmaz, “Lefkoşa Trafo Merkezi daha önce gündemimize geldi, bölge amiriyle görüştüm. Ancak uyarılarımızı dikkate almadı” dedi.

Kuru otlar uzun süredir temizlenmiyor

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik trafosunun çevresi büyük tehlike saçıyor.

Etrafı kuru otlarla sarılan trafonun demir tellerle çevrili sınırı içerisinde kesilmiş ve öylece bırakılmış ağaçlar, eski ofis eşyaları, kuru ve tutuşmaya hazır ahşap elektrik direkleri, istiflenmiş kuru dallar bulunuyor.

Elektrik akımı sağlayan tellerden çıkacak bir kıvılcımın yangın tehlikesine yol açması kaçınılmazken, trafonun çevresindeki insan boyuna yaklaşan kuru otlar uzun süredir temizlenmiyor.

Elektrik akımı sağlayan şebekenin hemen altında uzayan ve kesilmeyen otlar tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

Uyarılar dikkate alınmadı

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, durumdan haberdar olduklarını söyledi.

Büyükyılmaz, şunları ifade etti:

Geçtiğimiz Nisan ayında trafoların çevresindeki otların temizliğiyle ilgili adım atmıştık. Tüm bölgelerde çalışma yapıldı, Lefkoşa Trafo Merkezi kaldı.

Lefkoşa Trafo Merkezi daha önce gündemimize geldi, bölge amiriyle görüştüm. Ancak uyarılarımızı dikkate almadı. Lefkoşa Bölge Amirinin görevini yerine getirmediğini düşünüyorum. Böyle birinin bölge amirliği yapabileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki toplantıda bölge amiri sorgulanacak. Trafo merkeziyle ilgili de gerekli adımlar atılacak.