Ucuz atlatıldı

Gönyeli’de gece yarısı iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Kavşakta çarpışan araçlardan birinin sağ, diğeri sol kaldırım üzerine savrulurken, maddi hasar oluştu. Polis, sürücü Sadık Dayı’nın 88, Gizem Aksaç’ın ise 109 promil alkollü olduğunu açıkladı.

Elde edilen bilgilere göre kaza şöyle gerçekleşti:

Gönyeli’de dün saat 00.35 sıralarında Belediye Bulvarı üzerinde yönetimindeki GT 985 plakalı araçla seyreden Sadık Dayı, Yeşilyurt Sokak Kavşağı’na gelince süratini düşürmeden aynı yöne giden Gizem Aksaç yönetimindeki SA 093 plakalı aracı geçmeye çalıştı.

Bu esnada Yeşilyurt Sokak Kavşağı’na dönen SA 093 plakalı araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan GT 985 plakalı araç, yolun sağındaki kaldırım üzerine çıktıktan sonra yoluna devam etti ve akasya ağacına çarparak, durabildi.

SA 093 plakalı araç da kazanın etkisiyle savrularak, yolun solundaki kaldırım üzerine çıktı ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken; GT 985 plakalı aracın sürücüsü Sadık Dayı’nın 88, SA 093 plakalı aracın sürücüsü Gizem Aksaç’ın 109 promil alkollü olduğu açıklandı.

Polisten verilen bilgide Dayı’nın alkolün yanı sıra halka tehlike arz edecek şekilde araç sürdüğü, önündeki aracı geçmeye çalışırken, hızını makul bir seviyeye indirmediği belirtildi. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, SA 093 plakalı araçta 60 bin, GT 985 plakalı araçta 20 bin, aydınlatma direğinde 5 bin, akasya ağacında ve kaldırım üzerindeki saksılarda toplam 550 TL hasar oluştuğu bildirildi.