Doğaya katkı

Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitim gören polis mensupları, dün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Polis mensupları, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu eşliğinde idari kadro ile birlikte Ercan- Kırklar bölgesinde, . Orman Dairesi ile işbirliği içerisinde gösterdiği arazide 3 bin adet fidan dikti.

Ülkenin ağaçlandırılmasına katkı koyan polis mensuplarının fidan dikme etkinliğine Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu, idari kadro ve eğitmenler de eşlik etti. Sabah başlayan fidan ekme işlemi bir saat sürdü. Ekilen fidanların bakım işlemlerinin ise Orman Dairesi tarafından sürdürüleceği belirtildi.