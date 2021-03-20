‘Sakıncası var’

Rum tarafının Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek olan görüşmelere daha iyi hazırlanması çerçevesinde kurulan hukukçular grubunun, bir süreden bu yana dört temel konu üzerinde çalışmakta olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Rum Tarafının 3+1 Çalışması- Hukukçular Grubu Tüm Tartışmalı Öneri ve Fikirler Hakkında Yanıtlar Hazırlıyor- İngilizlerin Ortaya Attığı ‘Community States’ Kavramı Prosedür Açısından Zararlı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum tarafının 3 çalışmasının beş taraflı konferansta yer alacak diğer tarafların talep veya önerilerden ortaya çıktığını, 4’üncü çalışmanın ise Rum tarafının önerileriyle alakalı olduğunu yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, hukukçular grubunun Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında neredeyse bir aydır toplandığını ve grubun ilk misyonunun Türk tarafı ve İngilizler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya konulan/ileriye götürülen öneri ve tekliflerle ilgilenmek olduğunu belirtti.

Gazete “daha spesifik olarak, hukukçular grubunun, Rum tarafının, Türk tarafının gerek iki devlet gerek de egemen eşitlikle ilgili tezini çürütecek olan argümanları üzerinde çalıştığını” kaydetti.

Hukukçuların merceğinde, Londra’nın gayri resmi olarak ileriye götürdüğü fikirler ve özellikle “community states” kavramının bulunduğunu da yazan gazete, İngilizlerin tezinin, Türklerin bugünkü talepleri ile Rum tarafının hali hazırda kabul ettiği boyutlar arasına bir köprü koymayı hedeflediğini öne sürdü.

Rum tarafının, İngilizlerin bu fikrine karşı olduklarını destekleyecek bir dizi argüman kayda geçirdiğini yazan gazete, dördüncü çalışmanın ise Rum tarafının tezleri ve “desantralize federasyonla” alakalı olduğunu ifade etti.

Lute ile konuşuldu

Bu önerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından geçmişte de ortaya konduğunu yazan gazete, öte yandan Rum Ulusal Konseyinin gerçekleştirilen son toplantısında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in siyasi liderliği BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la olan görüşmesi hakkında bilgilendirirken, İngiliz fikirlerine de değindiğini kaydetti.

Anastasiadis’in Lute’a, Birleşik Krallığın önerilerinin yardımcı olmadığını belirttiğini ve buna “community states” fikrini örnek gösterdiğini yazan gazete, Rum Ulusal Konseyi toplantısında ifade edilenlere göre “bu tarz ifadelerin topluma ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin lağvedilmesine gönderme yaptığını” iddia etti.

Anastasiadis’in Lute’u, böyle bir şeyin Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilmeyeceği konusunda uyardığını kaydeden gazete, Rum siyasi parti başkanlarının dinlediği şeylerden, İngiliz fikriyle ilgili olarak ortaya şunların çıktığını yazdı;

1- Sözlü olarak ve gayri resmi şekilde ortaya kondu.

2- Yaklaşımları Türklerin bazı talepleriyle iki kesimli iki toplumlu federasyonu uzlaştırmaktır.”