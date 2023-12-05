Çocukları sevindirdi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına verilen Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Açıklamaya göre Sadıkoğlu’na, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre eşlik etti.

İskele Belediyesi tarafından haftada 4 gün fizik tedavi, 2 gün de dil ve konuşma terapisti desteğinin devam ettiği Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, profesyonel bir ekip tarafından özel gereksinimli çocukların burada eğitim görüyor olmasının çok büyük bir şans olduğunu söyledi. Sadıkoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yanında götürdüğü hediyeleri çocuklara verdi.

Yılda sadece bir gün değil, İskele Belediyesi olarak her gün özel gereksinimli bireylerin yanlarında olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Destek Birimi’nin de özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilendiğini hatırlattı.

Açıklamaya göre İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu aynı zamanda KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Kaptanı Murat Ekşi de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 1 Aralık’ta özel gereksinimli çocukları yemekte buluştururken, bugün de İskele ve 21 köyünde yaşayan özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek, hediyelerini takdim etti.