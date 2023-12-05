Anlamlı hediye

Telsim, Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte Engelliler Haftası ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yıl dönümü vesilesiyle Meclisteki kadın milletvekillerini Cumhuriyet Meclisi’nde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, tüm kadın milletvekillerinin ayrı ayrı karakalem portrelerini çizerek hediye etti.

Ziyaret sırasında, Meclis Başkanlık Divanı üyesi m CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül B. Kadri, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Algım Kurucu Direktörü Evren Karademir, Algım Özel Eğitim Öğretmeni Yağmur Gülsev, öğrenciler: Metin Sonat, Ceren Minare, Ülkü Arslan, Nurten Kürekçi, Ahmet Yarar, Susel Tamakan ve Yalkın Yalınkaya hazır bulundu.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan kabulde konuşan Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Şifa Çolakoğlu, çok anlamlı bir günde çok özel öğrencilerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de Vodafone grubunun 2025 vizyonu çerçevesinde dünyada kadın çalışan sayısını yüzde 40 olarak açıkladığını ancak KKTC’de bu oranın yüzde 50’ye ulaştığını söyledi.

