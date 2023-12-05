Işıklarını açacağım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, Yücetürk, federasyon olarak engelli bireyler için ekonomik ve sosyal açıdan yıllardır mücadele ettiklerini ifade ederek 14 maddelik talepler listesini Gardiyanoğlu’na sundu.

2006 yılından bu yana tek bir engellinin kamuya istihdam edilemediğine dikkat çeken Yücetürk, engellilerin sorunlarının çözülmesinde koordinatör bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na engelli istihdamının önünün açılmasında büyük görev düştüğünü söyledi.

Engellilerin sorunlarını çözecek bir Engelli Dairesinin kurulması gerektiği görüşünü paylaşan Yücetürk, engellilerin ulaşım ve dolaşım sorunlarına da değinerek 2016 yılında İmar Yasası altında engelli standartları tüzüğünün çıktığını ancak hiçbir şey yapılamadığını kaydetti.

Gardiyanoğlu: Lütuf değil hizmettir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, kamuya 30 engellinin istihdam edildiğini ve bu istihdam listesinin sivil toplum örgütlerinden iletildiğini ifade etti. Ocak ayında 20 engelli kişinin daha kamuya istihdam edileceğini kaydeden Gardiyanoğlu sayının 50’ye tamamlanacağını söyledi.

Devlet olarak engelli bireylere katkı yaptıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, “Engelli bir bireye iş vermek bir lütuf değildir, bir hizmettir." şeklinde konuştu.

Engelsiz Yaşam Evi’nin ihale sürecini yakından takip ettiğini, "30 Aralık gecesi ışıklarını açacağım" sözünü yerine getirmek için çalıştığını belirten Gardiyanoğlu, yaşam evinin 2024 yılında faaliyete girmesinde kararlı olduğunu, Yaşam Evi’nde Vakıflar İdaresi, KEİ ve özel sektör işbirliği ile bir yönetim kurulacağını söyledi.

Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi’ne kayıtlı, yanında bakıcısı olan engellilere bakıcıları için devlet tarafından sosyal güvenlik desteği verilmesi için İhtiyat Sandığı Dairesi ile işbirliği içinde çalışma başlattıklarını kaydederek, benzer desteğin otizmli bireylerin gölge öğretmenleri için de yapılabileceğini sözlerine ekledi.

