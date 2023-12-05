İbretlik ceza

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde faaliyet gösteren yaşlı bakımevinde çalıştığı dönemde engelli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Akın Curcur hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında verilen kararda cinsel içerikli suçların sayısının 2020’de 38 iken, 2021’de 36, 2022’de ise iki kat artarak, 63’e çıktığı belirtildi.

Kararı açıklayan mahkeme, sanığın cinsel ilişkiye rıza göstermeye ehli olmayan zihinsel engelli kıza tecavüz ettiğini belirtti. Ağır ceza heyeti, yaşanan olayın oldukça vahim bir suç olduğunu, toplumda büyük endişe ve infiale yol açtığını vurguladı. Sanığın bakımından sorumlu olduğu bireye karşı böyle bir suç işlemesinin kabul edilemeyeceğini belirten mahkeme, aynı bakım evinde çalışan başka biri tarafından, müştekiye karşı benzer suç işlerken yakalanmasına rağmen pişmanlık duymayarak ikinci kez aynı fiili işlemesinin ağırlaştırıcı faktör olduğunu kaydetti.

Tecavüz suçlarında ciddi artış

Ağır Ceza’da tecavüz suçlarının istatistiklerine de değinen mahkeme, 2020 yılında 38, 2021’de 36 ve 2022 yılında ise 63 tane cinsel içerikli suçun mahkeme gündemini meşgul ettiğini açıkladı. Heyet, özellikle geçmiş adli yıldaki ciddi artışa dikkat çekti. Ülke nüfusunun az olmasına karşın cinsel içerikli suçların artık toplum açısından ciddi bir tehlike oluşturmaya başladığına da vurgu yapan mahkeme, kamuda ciddi endişe yaratan bu tür suçlara uzun süreli hapislik cezası verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Heyet, aktarılan tüm olgular ışığında sanığı 15 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.