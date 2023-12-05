Hıçkıra hıçkıra ağladılar

Lefkoşa’da tek başına yaşayan 70 yaşındaki bir kadının evine giren hırsızlar, çekmecede muhafaza edilen 2 bin 500 liranın yanı sıra, elbise dolabında sakladığı 22 ayar gerdanlık, 8 adet bilezik ve 4 adet Cumhuriyet altınını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Eve döndüğü zaman parasını bulamayan E.K. durumu polise bildirdi.

Polis bölgedeki kameraları inceledikten sonra, soyulan kadının kızı ve torununun 30 Kasım’da eve giriş yaptığını tespit etti.

İkisinin de elinde poşet vardı. Kamera görüntülerine göre bir süre sonra evden yine poşetlerle ayrıldılar. Sorgulandıktan sonra dün mahkemeye çıkarılan anne ile kızının, hırsızlık iddialarını reddedip, hıçkıra hıçkıra ağladıkları görüldü.

Polis olguları aktardı

Mahkemede olguları aktaran polis, 30 Kasım 2023 tarihinde, 09.00-17.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da bulunan E.O.’ya ait ikametgahın doğuya bakan giriş kapısından içeri giren şahısların yatak odasındaki komodin içerisindeki 2 bin 500 TL nakit parayı, elbise dolabındaki bir adet 22 ayar gerdanlığı, 8 adet 22 ayar burma bileziği ve 4 adet tam Cumhuriyet altınını çalıp, aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, ikametgah çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarından yapılan incelemede 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 13.47'de, zanlıların ellerinde poşet ile eve giriş yaptığını ve saat 14.00'te ellerinde poşet ile ikametgahtan ayrıldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde, zanlıların Gazimağusa'da kalmakta oldukları ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlı Fatma Ok’un E.K.’nin kızı, zanlı Zehra İnal’ın da torunu olduğunu belirtti. Polis, Fatma Ok’un ifadesinde eski resimlerini bulmak için annesinin elbise dolabını karıştırdığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının altın ve paraları görmediğini, resimleri ise bulamadığını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.