Toplumun ayıbı

Kadına karşı işlenen şiddet suçlarına dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım’da etkinlikler düzenlenirken, KKTC’de son 11 ayda 55 kadının Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı arayacak yardım istediği açıklandı. 32 şiddet mağduru kadının da Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na başvuran kadınlara yardım edildiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile bakanlık tarafından birlikte yürütülen protokol kapsamında; son bir yılda 143 kadının ücretsiz adli yardım desteğinden yararlandığı, 32 şiddet mağduru kadının da Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirildiği bildirildi.

Ayrıca barınma ihtiyacı olan kadınlar için Sosyal Hizmetler Dairesi, Vakıflar İdaresi ile iş birliği içinde bulunarak ev ve kira desteği sağlandığı ifade edildi.

Ekonomik desteğe ihtiyacı olan şiddet mağduru kadınlara, sosyal yardım desteği de verildiği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ve SOS Çocuk Köyü Derneği tarafından sürdürülen

‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İş Birliği Protokolü kapsamında da şiddet mağduru kadınların maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi. Vakıflar İdaresi’nin de şiddet mağduru kadınlara el uzattığı belirtildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların yüzyıllara dayanan şiddete ve hak ihlallerine karşı direnişinden yola çıkarak, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildi.