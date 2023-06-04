Seferler başlıyor

Limasol-Hayfa-Rodos-Kuşadası arasında sefer yapacak olan Royal Caribbean kruz gemisinin Limasol limanına demirlediği ve seferlerin yakında başlayacağı bildirildi.

Casino’lu gemi seferleriyle turizme önemli katkı sağlanacağını söyleyen Rum Turizm Müsteşarı Kostas Koumis, yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin sadece Limasol ve Hayfa’da yapılacağını söyledi.

Dev kruz gemisinin 2 bin yolcu kapasiteli olduğu ve her türlü konforu sunduğu belirtilirken, önümüzdeki haftalarda Limasol-Hayfa-Rodos-Kuşadası’na ilaveten Santorini, Pire ve Mikonos’un da ilave edileceği kaydedildi.

Royal Caribbean ‘Rhapsody’ kruz gemisinin Liömasol limanına demirlemesi nedeniyle düzenlenen törende Rum gemicilik müsteşarı Marina Hacımanolis de bir konuşma yaptı ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023, 00:57