Sıkı denetim yapıldı

Rum polisi, önceki gece ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında uyuşturucu bulundurma, saldırı amaçlı silah kullanma ve yasadışı ikamet suçlarına ilişkin yürütülen operasyonlarda 7 kişiyi tutukladı. Şüphelilerin gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin yoğun trafik ve asayiş kontrolleri yaptığı, bu kapsamda toplam 345 aracın durdurularak kontrol edildiği, araçlarda bulunan 146 kişinin kimlik ve yasal durumlarının incelendiği belirtildi. Aynı operasyon çerçevesinde 31 işyerinin de denetlendiği, yapılan kontroller sonucunda üç ayrı şikayetin tespit edilerek kayda geçirildiği ifade edildi. Trafik denetimlerinin de operasyonun önemli bir bölümünü oluşturduğu, bu kapsamda çeşitli trafik suçlarına ilişkin toplam 170 rapor düzenlendiği açıklandı. Yetkililer, devam eden soruşturmalar çerçevesinde trafikle bağlantılı yedi ayrı vakanın da ayrıca incelendiğini ve bu kapsamda altı aracın trafikten men edilerek el konulduğunu bildirdi. Kaydedilen ihlaller arasında hız sınırını aşma vakalarının öne çıktığı, toplam 71 sürücünün hız limitlerini ihlal ettiği tespit edildi. Ayrıca yapılan kontrollerde 69 sürücüye alkol testi uygulandığı, üç sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığının belirlendiği açıklandı.