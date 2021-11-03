Son 10 yılda 3 kat artış

Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, müsteşarlığın 2022 bütçesinin sunumu çerçevesinde yaptığı konuşmada, hem deniz taşımacılığı sicil kaydının, hem de Güney Kıbrıs merkezli şirketlerin sayısının arttığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, şu an Rum bandırasında binden fazlası açık deniz gemisi üzere toplamda bin 750 geminin bulunduğunu dile getiren Dimitriadis, bu gemilerin kapasitesinin Güney Kıbrıs’ın AB’ye girdiği 2004 yılından bu yana ilk kez 25 milyon grostona ulaştığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın tonaj vergi sistemine kayıtlı olan denizcilik şirketlerinin sayısının son 10 yılda 3 katına çıktığını da belirten Dimitriadis, bu rakamın 2012 yılında 100, 2017 yılında 173, bugün ise 275 olduğunu ekledi.



Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, denizcilik sektörünün memleket açısından büyük bir perspektife sahip olduğunu dile getiren Dimitriadis, ileri sürülen Türk ambargosu konusundaki sorulara da yanıt verdi.Ambargoyu kaldırmanın kendi ellerinde olmadığını dile getiren Dimitriadis, denizcilik müsteşarlığının bu konudaki çabalarını, Rum ve Türk denizcilik sanayinin yakınlaşabileceği bölgesel programlar gibi, Türkiye’yi teşhir edebilecek eylemlere yönelttiğini ifade etti.Deniz taşımacılığının zorluklarıyla ilgili sonuçlar çıkarılması için, işbirliğinde bulunulmasını destekleyen AB şemsiyesindeki bu tür programların, Türkiye’nin politikasını siyasi düzeyde teşhir ettiğini düşündüğünü iddia eden Dimitriadis, ambargo olmasaydı gerek Türkiye, gerek de Güney Kıbrıs’taki denizcilik sektörünün farklı bir perspektife sahip olabileceğine işaret edecek olan, Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan ortakların olabileceği programlar aradıklarını sözlerine ekledi.