Sorun çözülecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında, Gazimağusa ve Girne limanlarında konuşlandırılmak üzere 2 adet mobil X-Ray tarama sistemi hibe anlaşması dün imzalandı.

Anlaşmaya, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat imza koydu.

Anlaşmayla, KKTC Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı arasında, kaçakçılıkla mücadele alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi, ticaretin güvenliğinin sağlanması ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Berova ile Bolat, narenciye sektöründe soğuk ve donmuş muhafaza odaları yapımı, meyve suyu konsantresi üretim kapasitesinin artırılması, güneş enerji sistemi kurulumu ve yeni ürün üretimine dönük meyve ileri işleme yatırımlarının gerçekleşmesine ilişkin protokol de imzaladı.

Bolat: İşbirliğimiz artacak

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninin ardından açıklama yapan

Bolat, KKTC'de narenciye üretiminin artırılmasından x-ray cihazı teminine kadar çeşitli alanlarda anlaşmalara imza attıklarını bildirdi.

Bolat, X sosyal medya hesabından, Berova ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, konuk bakan ile iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da derinleştirecek ve KKTC'nin ekonomik gelişimine katkı sunacak birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bu konuda somut adımlar attıklarını vurgulayan Bolat, KKTC'de narenciye üretiminin mevsimsel şartlardan en az etkilenmesi, üretimin artırılması ve ihracatın desteklenmesi amacıyla soğuk hava deposu ve meyve ileri işleme yatırımlarına ilişkin protokol imzaladıklarını aktardı.

Bolat, gümrük alanında ise KKTC'ye x-ray cihazı temin edilmesine yönelik bir anlaşma yaptıklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, KKTC ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. İmzaladığımız anlaşmalar, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda kardeş KKTC halkı ile dayanışmamızı da pekiştirecektir. Bu iş birliği ile KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak ve ekonomik kalkınmasını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

