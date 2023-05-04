‘Stratejik ortak’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesini görüşmek üzere Paris'te bir araya geldi.

Macron ve Hristodulidis, Elysee Sarayı'nda basına açıklamalarda bulundu. Macron, Hristodulidis'le savunma, enerji, sanayi ile ilgili alanlarda Avrupa'nın egemenliğini güçlendirmeye yönelik eylemlerin önemi konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarının altını çizdi.

Macron, görüşmede ayrıca Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs meselesini ele alacakları bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sevgili Nikos, sürdürebilir çözüm için taahhüdünüzü ve isteğinizi biliyorum. Doğu Akdeniz'in tehditler ve tırmanış girişimleriyle sarsıldığı anlarda Fransa'nın diplomasi olsun, askeri netlik konusundaki desteğini güvenebileceğinizi biliyorsunuz."

AB'den destek bekleniyor

Hristodulidis ise Paris ziyaretinin, Atina'dan sonra kendisinin ilk AB üyesi ülke ziyareti olduğuna dikkat çekerek, Fransa ile GKRY ilişkilerinin bulunduğu iyi durumu göstermesi açısından bunun önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis, "Avrupa Birliği'nin (AB) daha başat bir rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Karşılıklı fayda içeren bir yola girebilmemiz için gerekli araç ve motivasyona AB'nin sahip olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.