Sürücüler memnun

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli çemberinde Girne’ye gidiş için kullanılan kaçış yolunun büyük bir kısmın yol ayırıcı dubalarla kapatılması vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. Gönyeli çemberinde oluşan trafiği rahatlatmak adına açılan ve Girne’ye gidecek olanların çembere girmeden oluna devam etmesini sağlayan yolun büyük bir kısmı geçtiğimiz gün yol ayırıcı dubalar ile kapatılmış sonrasında da sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Dubalar 24 saat sonra Gönyeli Belediyesi tarafından kaldırıldı. Sökülen dubalar sürücülere “Olması gereken oldu. Nihayet yanlıştan vazgeçildi” dedirtti.