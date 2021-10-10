Devamı gelmeli

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, polis ekipleri önceki gece geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Gece kulüpleri, cafe, bar, bet ofisleri ve restoranların kontrol edildiği operasyon sırasında 19 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kilit noktalarda kimlik kontrolü gerçekleştiren polis ekipleri, trafikte denetimi de yaptı.

Denetimler sırasında aşırı alkollü olanlar araç kullanmaktan men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 20.00 ile 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 19 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Trafik denetimleri sonucu 520 araç kontrol edildi, 132 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 2 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa halkı, polisin gerçekleştirdiği huzur operasyonunu memnuniyetle karşılarken, bunun devamının gelmesini ve benzeri operasyonun diğer kentlerde de yapılmasını istedi.