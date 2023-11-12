Rum meclisi onayladı

Avrupa Birliği’nin finansmanıyla Kıbrıs’ta faaliyete geçecek olan güneş enerjisiyle elektrik projesi Rum meclisinin onayına sunuldu. Haravagi gazetesinin haberine göre; çerçeve anlaşması 41 evet, 4 hayır ve bir çekimser oyla kabul edildi.

Günde 30-50 MW gücünde üretim gerçekleştirecek olan güneş enerjisi parkı için eski Lefkoşa havaalanı veya Pile bölgesi düşünülüyor.

Güney Kıbrıs’ta Avrupa Yeşil Anlaşması’nın paralelinde, GYÖ olarak Ada’nın tamamında, Lefkoşa kanalizasyon sisteminin birleştirilmesi örneğinde olduğu gibi, yerli bir yeşil anlaşma geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği görüşü ortaya konuldu. Yenilenebilir enerji kaynağı projeleri geliştirilmesi halinde ara bölgenin lisans statüsü ve çerçevesinin Rum meclisine sunulması istendi. Yine Rum Yönetiminin, bu meseleyle ilgili net pozisyonu olması gerektiği kaydedildi.

Uluslararası Güneş İttifakı’na katılımla ilgili yasal düzenlemenin, Ada’da yapılacak her şey için, KKTC’nin meşrulaştırılmasına basamak olarak, Ada’nın fiili durumunun her zaman kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmemesi gerektiği görüşü ortaya konuldu.