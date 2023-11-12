Çoğunluk Amerikalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Fransız gazetesi “Le Monde’ye” yaptığı açıklamada,

Orta Doğu’daki krizin başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Güney Kıbrıs’a 2 bin yabancı askerin ulaştığını ve bunların çoğunlukla Amerikalı, Fransız, Hollanda ve Alman askerleri olduğunu söyledi.

Demecinde, Rum kesiminin denizden insani bir koridor oluşturulmasıyla birlikte Gazze’de süren insani krize yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Hristodulidis, Rum kesiminin önerisinin İsrail de dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla ele alındığını söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla görüşmesinde, Gazze’de yardımın teslim edileceği tam noktayı ele aldıklarını ifade eden Hristodulidis, güneybatıda, kıyıdaki en iyi giriş noktasını kendisine gösterenin Netanyahu olduğunu dile getirdi.

Netanyahu’nun, teslim edilecek yardımın gerçekten insani yardım olacağının güvence altına alınması için bir grup İsrailli uzmanın Güney Kıbrıs’a gönderilmesinin mümkün olup olmadığını kendisine sorduğunu da söyleyen Hristodulidis, İsrail’in Hamas’a silah ulaşmasından korktuğunu vurguladı.

Bunun İsrailliler için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve bunu tamamen anladıklarını ifade eden Hristodulidis, bundan ötürü, güvenlikle ilgili uzmanlar grubunun Rum uzmanlarla işbirliği yapması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Denizden yapılacak seferlere hazır olduklarını ve insani yardımın teslim edilmesinin hemen başlayabileceğini ifade eden Hristodulidis, BM’nin yardımın teslimi ve dağıtılmasından sorumlu olacağını ifade etti.