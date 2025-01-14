‘Görmezden gelinemez’

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, KKTC genelinde kurumlar vergisinin yüzde 52'sini casinolu otellerin ödediğini belirterek, 2023 yılında bunun 1.5 milyar TL olduğunu belirtti.

Sarıçiçek, buna karşın sektöre yönelik gerekli desteğin verilmediğini belirtirken, turizm fonunun yetersizliğine dikkat çekti.

Sarıçiçek, “Casino işletmeleri devletin en büyük vergi kaynaklarından biri haline gelmişken, hükümetin sektörü görmezden gelmesi kabul edilemez” dedi.

SİM TV’de Orhan Tolun’un konuğu olan Sarıçiçek, Ercan Havalimanı’nda yılbaşı haftasında gerçekleştirilen 738 uçuş ve 95 bini aşkın yolcuya dikkat çekerek, “95 bin yolcunun en az 60 bininin casino odaklı geldiğini tahmin ediyorum. Bu sektöre yönelik bir politikamız olsa, bu sayede turizm gelirleri çok daha yüksek olurdu” dedi. Sarıçiçek şunları kaydetti:

“2025 yılı için sadece casinoların ödeyeceği ruhsat harcı 27 milyon Euro. Ama buna karşın, turizm fonuna gelmesi gereken 50 milyon TL’nin sadece 10 milyon TL’si fona ayrılıyor. Bu, hem sektörün büyüklüğünü hem de hükümetin vergi toplama konusunda ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor.”

Kıbrıs’ın güneyindeki casino sektörüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıçiçek, hükümetin yıllarca karşı çıktığı casino açılışlarının güneyde başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin ardından, sektördeki gelişmeleri gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Sarıçiçek “Güney Kıbrıs, 2017 yılında yasa çıkararak 2018'de dünyaca ünlü bir şirketin şubesini açtı. Kuzeyde ise bu alanda hala vizyon eksikliği var. Sektör kendini geliştirmeye çalışıyor ama hükümetten destek bulamıyoruz” dedi.