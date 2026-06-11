Çarşamba’yı sel aldı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda bazı sebze ve meyvelerin fiyatı vatandaşın bütçesini zorladı. Börülce 250, bamya 450 liradan alıcı beklerken, kirazın fiyatı bu hafta da 600 liranın altına inmedi.

Can erik 300, kayısı ve nar 300, şeftali, üzüm, çilek 200, kivi 180, çeri domates 150, domates 90 ve salatalık 100 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirterek denetim ve fiyatların düşürülmesi çağrısında bulundu.

Ne dediler…?

Cemal Gürsel Göral

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar uçuyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kilosu 600 lira olan kirazdır. Kiraz almadık, ucuzlarsa alacağız. Beklentimiz bu fiyatların düşmesi ve halkın rahatça alışveriş yapacağı bir ortamın oluşmasıdır.”

Kutlu Özkalkanlı

“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek. Börülcenin kilosu 250, bamyanın 450 liradır. Benim kızımın evine seyyar manav geliyor ve onda fiyatlar azara göre daha uygun. Ayrıca pazarın diğer pahalı ürünleri kilosu 600 lira ile kiraz ve diğer mevsim meyveleridir. Devlet bu fiyatların düşmesi için çalışmalıdır çünkü çok insan var ki; ürünlere bakıp alamıyor düz geçiyor.”

İsmail Kapıcıoğlu

“Pazar ucuz diye Alsancak’tan Girne’ye geliyorum ancak umduğumu bulamıyorum. Alsancak’taki marketlerde de fiyatlar pazardaki gibi. Genellikle karpuz dışında meyve alamıyoruz. Beklentimiz bu fiyatlarla ilgili çalışma yapmaları ve düşürülmesidir.”

İsmet Güçlüsoy

“Esnaf güler yüzlü iyi ancak fiyatlar hiç iyi değil. Pazar yeri fiyatları çok yüksek. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün bence karpuzdur. Hem zamanı değil hem de pahalı satılıyor. Beklentimiz üreticiye destek olunması ve fiyatların düşürülmesidir.”

Şaban Köle

Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürünler meyvelerdir. Mevsim meyvelerinin fiyatı çok yüksek. Kiraz, nektarin kayısıyı alamıyoruz. Türkiye’de en kral kiraz 200 lira ancak burada 600 lira. Beklentimiz bu fiyatların biraz düşmesidir.”

Salih Güzeltepe

“Pazar yerinde en pahalı gördüğüm ürün burada üretilmesine rağmen avokadodur. Diğer yandan kiraz fiyatı da çok yüksektir. Herkes bu fiyatlara bu ürünleri alıp tüketemez. Beklentimiz çiftçinin desteklenmesi ve toptancıların aradan çıkarak üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşan bir sistemin oluşmasıdır.”

Fuat Kaya

“Marketlerle pazar yeri arasında pek bir fiyat farkı yoktur. Kiraz 600 TL, erik 200-300 lira arası değişiyor, karpuz lezzetli değil ama kilosu 40 liradan satılıyor. Her istediğimizi alamayız. Asgari ücret yetmiyor. Evdeki hesabın çarşıya uyduğu zamanlar çok eskide kaldı. Pazara geldiğimiz zaman fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa alıyorum. Çocuğum var ve onun istediklerini almak zorundayım.”

Rıdvan Korkmaz

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Marketlere göre fiyatlar biraz daha uygun. Mevsim meyveleri yüksek ancak yeni ürünler çıktıkça bu fiyatların da düşeceğini düşünüyorum. Pazar yerinde en pahalı gördüğüm ürün çeri domatestir. Kiraz da pahalı ancak henüz mevsimi değil ve ürün bollaştıkça fiyatı düşecektir.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 600 TL

Bamya: 450 TL

Can erik: 300 TL

Nar: 300 TL

Kayısı: 300 TL

Şeftali: 200 TL

Yenidünya: 200 TL

Kırmızı erik: 200 TL

Börülce: 250 TL

Kolokas: 250 TL

Sarı fasulye: 250 TL

Üzüm: 200 TL

Acı biber: 230 TL

Mantar: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Çilek: 200 TL

Kivi: 180 TL

Kapya biber: 180 TL

Taze fasulye: 120 TL

Çeri domates: 150 TL

Armut: 120 TL

Çarli biber: 70 TL

Domates: 90 TL

Kavun: 100 TL

Avokado: 80 TL (Tane)

Elma: 120 TL

Ayşe kadın fasulye: 100 TL

Limon: 120 TL

Muz: 90 TL

Dolmalık biber 100 TL

Portakal: 70 TL

Karpuz: 40 TL

Pancar: 50 TL

Patlıcan: 70 TL

Havuç: 60 TL

Mısır: 50 TL

Beyaz sarma: 50 TL

Mor sarma: 60 TL (Kilosu)

Patates: 40 TL

Salatalık: 100 TL

Soğan: 45 TL

Kabak: 50 TL