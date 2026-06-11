Çarşamba’yı sel aldı

Ömer KADİROĞLU
Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda bazı sebze ve meyvelerin fiyatı vatandaşın bütçesini zorladı. Börülce 250, bamya 450 liradan alıcı beklerken, kirazın fiyatı bu hafta da 600 liranın altına inmedi.
Can erik 300, kayısı ve nar 300, şeftali, üzüm, çilek 200, kivi 180, çeri domates 150, domates 90 ve salatalık 100 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirterek denetim ve fiyatların düşürülmesi çağrısında bulundu.
Ne dediler…?
Cemal Gürsel Göral
“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar uçuyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kilosu 600 lira olan kirazdır. Kiraz almadık, ucuzlarsa alacağız. Beklentimiz bu fiyatların düşmesi ve halkın rahatça alışveriş yapacağı bir ortamın oluşmasıdır.”
Kutlu Özkalkanlı
“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek. Börülcenin kilosu 250, bamyanın 450 liradır. Benim kızımın evine seyyar manav geliyor ve onda fiyatlar azara göre daha uygun. Ayrıca pazarın diğer pahalı ürünleri kilosu 600 lira ile kiraz ve diğer mevsim meyveleridir. Devlet bu fiyatların düşmesi için çalışmalıdır çünkü çok insan var ki; ürünlere bakıp alamıyor düz geçiyor.”
İsmail Kapıcıoğlu
“Pazar ucuz diye Alsancak’tan Girne’ye geliyorum ancak umduğumu bulamıyorum. Alsancak’taki marketlerde de fiyatlar pazardaki gibi. Genellikle karpuz dışında meyve alamıyoruz. Beklentimiz bu fiyatlarla ilgili çalışma yapmaları ve düşürülmesidir.”
İsmet Güçlüsoy
“Esnaf güler yüzlü iyi ancak fiyatlar hiç iyi değil. Pazar yeri fiyatları çok yüksek. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün bence karpuzdur. Hem zamanı değil hem de pahalı satılıyor. Beklentimiz üreticiye destek olunması ve fiyatların düşürülmesidir.”
Şaban Köle
Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürünler meyvelerdir. Mevsim meyvelerinin fiyatı çok yüksek. Kiraz, nektarin kayısıyı alamıyoruz. Türkiye’de en kral kiraz 200 lira ancak burada 600 lira. Beklentimiz bu fiyatların biraz düşmesidir.”
Salih Güzeltepe
“Pazar yerinde en pahalı gördüğüm ürün burada üretilmesine rağmen avokadodur. Diğer yandan kiraz fiyatı da çok yüksektir. Herkes bu fiyatlara bu ürünleri alıp tüketemez. Beklentimiz çiftçinin desteklenmesi ve toptancıların aradan çıkarak üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşan bir sistemin oluşmasıdır.”
Fuat Kaya
“Marketlerle pazar yeri arasında pek bir fiyat farkı yoktur. Kiraz 600 TL, erik 200-300 lira arası değişiyor, karpuz lezzetli değil ama kilosu 40 liradan satılıyor. Her istediğimizi alamayız. Asgari ücret yetmiyor. Evdeki hesabın çarşıya uyduğu zamanlar çok eskide kaldı. Pazara geldiğimiz zaman fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa alıyorum. Çocuğum var ve onun istediklerini almak zorundayım.”
Rıdvan Korkmaz
“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Marketlere göre fiyatlar biraz daha uygun. Mevsim meyveleri yüksek ancak yeni ürünler çıktıkça bu fiyatların da düşeceğini düşünüyorum. Pazar yerinde en pahalı gördüğüm ürün çeri domatestir. Kiraz da pahalı ancak henüz mevsimi değil ve ürün bollaştıkça fiyatı düşecektir.”
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 600 TL
Bamya: 450 TL
Can erik: 300 TL
Nar: 300 TL
Kayısı: 300 TL
Şeftali: 200 TL
Yenidünya: 200 TL
Kırmızı erik: 200 TL
Börülce: 250 TL
Kolokas: 250 TL
Sarı fasulye: 250 TL
Üzüm: 200 TL
Acı biber: 230 TL
Mantar: 200 TL
Nektarin: 200 TL
Çilek: 200 TL
Kivi: 180 TL
Kapya biber: 180 TL
Taze fasulye: 120 TL
Çeri domates: 150 TL
Armut: 120 TL
Çarli biber: 70 TL
Domates: 90 TL
Kavun: 100 TL
Avokado: 80 TL (Tane)
Elma: 120 TL
Ayşe kadın fasulye: 100 TL
Limon: 120 TL
Muz: 90 TL
Dolmalık biber 100 TL
Portakal: 70 TL
Karpuz: 40 TL
Pancar: 50 TL
Patlıcan: 70 TL
Havuç: 60 TL
Mısır: 50 TL
Beyaz sarma: 50 TL
Mor sarma: 60 TL (Kilosu)
Patates: 40 TL
Salatalık: 100 TL
Soğan: 45 TL
Kabak: 50 TL
Hamdolsun her gün enflasyon. Erdoğan zenginden vergi almadığı , fakirın de vergi verecek takatı kalmadığı için çaktırmadan para basıyor enflasyonla herkesi çalıyor. Erdoğan gebermrzsa bir sonraki dönemine pazara James Bond çanta ile gideceğiz. Anca yetecek.
Türk milletine Erdoğan bile fazla. Neye lâyıksak gayrı...