KKTC Başbakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, komisyon personeli ile birlikte 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirilen Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’na katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmaları uluslararası platformda paylaştı.



Alanında önemli uzmanların bir araya geldiği sempozyumda Hatipoğlu, “KKTC’ye Uzanan Bir El: İyileşmeye Giden Yol” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek, KKTC’de bağımlılık alanında yürütülen önleme çalışmaları, tedaviye yönlendirme hizmetleri, sosyal uyum faaliyetleri ve iyileşme odaklı uygulamalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.



Sempozyum süresince bağımlılığın nörobiyolojisinden kumar bağımlılığına, iyileşme süreçlerinden koruyucu önleme çalışmalarına kadar birçok güncel konu ele alınırken, farklı ülkelerden ve kurumlardan uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.



Hatipoğlu yaptığı değerlendirmede, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca madde kullanımını sonlandırmakla sınırlı olmadığını, bireyin yeniden topluma kazandırılması, sosyal işlevselliğinin artırılması ve iyileşme sürecinin sürdürülebilir hale getirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.



Hatipoğlu ayrıca sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Uz. Psk. Melike Şimşek olmak üzere tüm organizasyon ekibine teşekkür etti. Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Uz. Psk. Melike Şimşek’in uzun yıllardır KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Hatipoğlu, Komisyon tarafından yürütülen birçok proje, eğitim programı, araştırma ve bilimsel faaliyete önemli katkılar sunduklarını ifade etti. Ayrıca her iki uzmanın da yıllardır Komisyon personeline düzenli süpervizyon desteği sağlayarak mesleki gelişimlerine, hizmet kalitesinin artırılmasına ve bağımlılık alanındaki çalışmaların bilimsel temeller üzerinde sürdürülmesine önemli katkılarda bulunduklarını vurguladı.



Hatipoğlu, “Bağımlılıkla mücadele alanında bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan, yürüttüğümüz çalışmalara destek veren ve personelimizin mesleki gelişimine yıllardır katkı sağlayan Prof. Dr. Kültegin Ögel ile Uz. Psk. Melike Şimşek’e teşekkür ediyoruz. Bu iş birliği sayesinde Komisyonumuzun hizmet kapasitesi güçlenmiş, bağımlılıkla mücadelede daha etkin ve bilimsel temelli çalışmalar yürütülmesi mümkün olmuştur.” ifadelerini kullandı.

KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye, bilimsel temelli uygulamaları yaygınlaştırmaya ve bağımlılıktan etkilenen bireylerin iyileşme süreçlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

