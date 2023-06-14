İlk baklava kavgası çıktı

Suna ERDEN

Kıbrıs’ın kuzeyinde benzeri görülmemiş şiddet olayları yaşanıyor. Girne’de faaliyet gösteren bir pastanede çalışan Mahmut Yılmaz, iş arkadaşıyla baklavanın kalitesi konusunda tartışmaya girişiyor ve yaşanan gerilimden sonra yumruklar konuşmaya başlıyor. Bunun sonucunda Mahmut Yılmaz arkadaşının burnunu ve göz kemiğini kırıyor.

Ağır yara alan baklava ustası hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, baklavanın kalitesini beğenmeyip yumruklarını konuşturan Mahmut Yılmaz da polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarılıyor. KKTC tarihine ‘ilk baklava kavgası’ olarak geçen bu olay nedeniyle Mahmut Yılmaz 45 günlüğüne cezaevine gönderiliyor.

Olay nasıl meydana geldi?

Olayın ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 9 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlı ile M.E. arasında baklavanın güzel olmaması nedeniyle tartışma çıktığını ifade etti.

Polis, tartışma esnasında zanlı ile M.E.’nin karşılıklı olarak birbirlerine vurduklarını söyledi. Polis, bu esnada M.E.’nin yüzüne aldığı darbe sonucu burun ve yüzünün sol tarafındaki kemiğin kırıldığını belirtti.

Polis memuru, M.E.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını açıkladı. Polis, M.E.’nin önceki gün göz kemiğinden ameliyat edildiğini de belirtti.

Polis, olayın ardından gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü sonlanan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Öte yandan hastanede tedavi gören M.E. hakkında da yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023, 10:08