Ercan’da yakalandı

Gemikonağı'nda misafir olarak kaldığı evin kapısını açamayınca yargın tüpüyle kilidi kıran Buğrahan Obuz, bu davranışından dolayı kendisini uyaran kız arkadaşını da darp etti.

Zanlı yapılan şikayet üzerine ülkeden çıkış yapacağı esnada Ercan Havaalanında tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında bir gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının "kasti hasar ve darp "suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 20 Aralık 2024 tarihinde saat 23.45 sıralarında Gemikonağı'nda misafir olarak bulunduğu M.İ.A'ya ait ikametgahın kapısını açamadığı gerekçesiyle apartmanın koridorunda bulunan yangın tüpüyle evinin kapısının kilit kısmına vurup açtıktan sonra yanında bulunan kız arkadaşı E. D ile içeri giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının kapıyı kırdığından dolayı kendisini uyardığı gerekçesiyle kız arkadaşının boğazını sıkarak darp ettiğini belirtti.

Polis, kız arkadaşını darp ettikten ardından olay yerinden ayrılan zanlının aynı gün Ercan Havalimanında çıkış yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise darp suçlamasını kabul etmedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında bir gün ek tutukluluk emri verdi.

