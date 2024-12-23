Tüm gözler Adıyaman’da

Adıyaman’da 22 ay önce meydana gelen depremde 72 cana mezar olan İsias Otel davası devam ediyor.

İsias Otel davasının altıncı duruşması yarın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. İki gün olarak planlanan duruşma sonunda kararın açıklanması bekleniyor.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından 3 Ocak’ta başlatılan hukuk mücadelesi, suçluların “Olası Kast” suçuyla hüküm giymesi için 12 aydır kararlılıkla sürdürülüyor.

İsias Otel davasının altıncı duruşması için Başbakan Ünal Üstel, aileler ve siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet yarın Adıyaman’a gidiyor.

İsias Otel’in 3 Aralık’ta yapılan beşinci duruşmasında, mahkeme heyeti altıncı duruşmanın uzun olabileceğini öngörerek, celsenin iki günü geçmemek kaydıyla 24-25 Aralık’ta bitirilecek şekilde yapılmasına karar vermişti.

Karar çıkabilir

Dava öncesinde TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Grand İsias Otel’de yaşanan cinayetin, bir doğal afetin ötesinde, açıkça usulsüzlükler zinciri sonucu olduğunu vurgulayarak, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi ve gerçek suçluların hesap vermesi için kararlılıkla seslerini yükselttiklerini vurguladı.

Karakaya, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybeden evlatları, öğretmenler ve velilerin adalet arayışı için bir kez daha Adıyaman'da olacaklarını söyleyerek, “Bizler, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak, en başından beri adalete olan inancımızı koruyoruz. Ancak bu adaletin gerçekleşmesi, sadece olası kast suçu üzerinden verilecek bir hükümle mümkün olacaktır. İsias Otel’i bir ölüm tuzağına çeviren sorumlular, bilinçli ihmalleriyle sevdiklerimizi bizden aldılar. Bu açık gerçeğe rağmen hafifletici yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değildir.” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da 24-25 Aralık’ta görüşülecek İsias Otel Davası’nın altıncı duruşması öncesi TAK muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da TAK muhabirine yaptığı değerlendirmede, İsias Otel’in 24-25 Aralık’ta gerçekleştirilecek duruşmasının bugüne kadar katıldıkları en önemli duruşma olacağını ifade ederek, bu celseden karar çıkabileceğini kaydetti.

