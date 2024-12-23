Bakla 250 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bu hafta fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi. Bakla kilosu 250 liradan satılırken, taze fasulye 140 liradan alıcı bekledi. Salatalık, patlıcan 100, domates 80, patates 75 liradan tezgaha konulurken, acı biber kilosu 150 lirayla vatandaşı zorladı.

Meyve çeşitlerine bakıldığında ise çoğunun etiketinde 3 haneli rakamlar yer aldı. Pazarın en ucuz ürünü ise 15 lirayla limon oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Bakla: 250 TL

Acı biber: 150 TL

Fasulye: 140 TL

Salatalık: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Biber: 90 TL

Armut: 80-120 TL

Kivi: 100 TL

Patates: 75 TL

Kolokas: 50 TL

Nar: 50 TL

Havuç: 40 TL

Soğan: 30 TL

Mandalina: 30 TL

Portakal: 30 TL

Limon: 15 TL