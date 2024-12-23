Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bu hafta fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi. Bakla kilosu 250 liradan satılırken, taze fasulye 140 liradan alıcı bekledi. Salatalık, patlıcan 100, domates 80, patates 75 liradan tezgaha konulurken, acı biber kilosu 150 lirayla vatandaşı zorladı.
Meyve çeşitlerine bakıldığında ise çoğunun etiketinde 3 haneli rakamlar yer aldı. Pazarın en ucuz ürünü ise 15 lirayla limon oldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Bakla: 250 TL
Acı biber: 150 TL
Fasulye: 140 TL
Salatalık: 100 TL
Patlıcan: 100 TL
Biber: 90 TL
Armut: 80-120 TL
Kivi: 100 TL
Patates: 75 TL
Kolokas: 50 TL
Nar: 50 TL
Havuç: 40 TL
Soğan: 30 TL
Mandalina: 30 TL
Portakal: 30 TL
Limon: 15 TL
Bakla 250 lira
Pazara alışverişe gidenler fiyat etiketlerini görünce neye uğradığını şaşırdı
Serdar ŞENGÜL
YORUM EKLE