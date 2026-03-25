TL faizi yüzde 21

Başbakan Ünal Üstel, süt ürünleri imalatçılarına yönelik 325 milyon TL’lik kredi destek paketinin devreye alındığını açıkladı.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak üretimi ve üreticiyi korumak, ekonomiyi ayakta tutmak ve reel sektörü güçlendirmek adına kararlılıkla adım atmaya devam ettiklerini belirtti.

“Çevremizde yaşanan savaşlara ve ekonomik sıkıntılara rağmen, ülkemizde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve işletmelerimize nefes aldırmak bizim en temel sorumluluğumuzdur” diyen Üstel, bu anlayışla, süt ürünleri imalatçılarına yönelik 325 milyon TL’lik kredi destek paketini devreye aldıklarını kaydetti.

-TL kredilerde yüzde 21, ABD Doları kredilerinde yüzde 3 faiz oranlarıyla finansmana erişim

Bu paketle birlikte üreticinin finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını, sektörün rekabet gücünü artıracaklarını, üretimin devamlılığını güvence altına alacaklarını ifade eden Üstel, kredi paketi kapsamında işletmelerin, Türk Lirası ve döviz cinsinden kredi kullanabileceğini, TL kredilerde yüzde 21, ABD Doları kredilerinde yüzde 3 faiz oranlarıyla finansmana erişebileceğini belirtti. “Biz üreticiyi bu ülkenin bel kemiği olarak görüyoruz. Bu nedenle sadece günü kurtaran değil, geleceği inşa eden politikalarla yolumuza devam ediyoruz” diyen Üstel, hükümet olarak, bundan sonra da üreticinin yanında durmaya, ekonomiyi güçlendirmeye ve halka destek olmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Başvuruda bulunabilecek bankalar

Bu destekten yararlanmak isteyen firmaların, ülkede faaliyet gösteren ve sürece dahil olan bankalara başvuruda bulunabileceğini ifade eden Üstel, söz konusu bankaları şöyle sıraladı:

“Albank Ltd., Asbank Ltd., K. Kapital Bank Ltd., K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd., Novabank Ltd., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., Universal Bank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., T. İş Bankası A.Ş. ve Yakın Doğu Bank Ltd.”

