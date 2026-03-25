İki tarafın mesajı: Buradayız

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, beraberindeki bir heyetle birlikte dün Kuzey Kıbrıs’a gelerek temaslarda bulundu. “Bizim her zaman her yerde söylediğimiz gibi Kıbrıs meselesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli meselesidir. Bunda bir sapma, herhangi bir değişiklik yok" diyen Akar’ın bugün Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Akar KKTC’de

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyet, başkent Lefkoşa'da Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Akar ve beraberindeki heyet, Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarında Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş tarafından karşılandı.

Anıt mezarda saygı duruşunda bulunan ve anıt özel defterini imzalayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Serdar Denktaş ile bir süre sohbet etti.

Akar ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi'ni ziyaret ederek toplantı halindeki genel kurulu selamladı.

Gelişmeleri anlık takip ediyoruz

Hulusi Akar, temasları ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'deki gelişmeleri anlık takip ettiklerini belirterek, "Temaslarımız sırasında KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşerek, neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bizim her zaman her yerde söylediğimiz gibi, bütün platformlarda kullandığımız gibi Kıbrıs meselesi, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli meselesidir. Bunda bir sapma, herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Akar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahının Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, KKTC için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptıklarını bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gerekli tedbirler alındı

Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederek bunların KKTC'ye olumsuz yansımaması için gereken tedbirlerin tereddütsüz alındığını kaydeden Akar, "Bunlar için hiçbir şüphe olmasın. Türkiye daima, tereddütsüz, herhangi bir hesap kitap olmaksızın, taahhütsüz, daima buradaki Türk halkının, kardeşlerimizin yanındadır. Olmaya da devam edecektir." diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetinde, Başkan Hulusi Akar'ın yanı sıra Bursa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Konya Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Ünal Karaman, Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan yer aldı.

Palmas ile Dendias bir araya geldi

Bu arada Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias dün Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Savunma Bakanı Palmas’la birlikte Yunan askeri birliklerini ve F-16 uçaklarının konuşlandırıldığı Andreas Papandreu Hava Üssü’nü denetledi. Palmas’ın, bugün Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerinde Rum halkına yönelik bir konuşma yapacağı belirtiliyor. Daha sonra iki bakan, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki mevcut durumu değerlendirdi ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bölgede daha güçlü bir rol üstlenme potansiyeline dikkat çekti.

Görüşmede, Palmas, Ağrotur Üssü’ne yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Kıbrıs’a Kimon ve Psara firkateynleri ile dört F-16 savaş uçağı dahil olmak üzere askeri varlıklarını hızlı bir şekilde konuşlandıran Yunanistan’a teşekkür etti.

Palmas, bu adımı artan bölgesel gerilimler karşısında “koruyucu bir şemsiye” oluşturma olarak nitelendirdi. Palmas, her iki ülkenin insani yardım misyonları üstlenmeye ve barış girişimlerini desteklemeye hazır olduklarını vurguladı. “Birlikte oynayabileceğimiz insani rol güçlü ve yadsınamaz” ifadelerini kullanan Bakan, tarafların çatışmayı sona erdirmeye ve bölgeyi istikrara kavuşturmaya yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Değerlendirmeler sürüyor

Dendias ise Güney Kıbrıs’taki Yunan askeri varlığının, Orta Doğu’daki çatışmalarla bağlantılı mevcut koşullara bağlı olarak değerlendirilmesinin sürdüğünü ifade etti. Dendias, Kentavros savunma sistemi konusuyla ilgili olarak ise, konunun görüşüldüğünü ve Palmas’ın Yunan Havacılık ve Uzay Sanayii’ni ziyaret ederek sistemin sunumuna katılmasının beklendiğini doğruladı.